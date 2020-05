Kitas in Wegberg : Familienzentrum bereit für den Neustart

Freuen sich über die Rezertifizierung (v.l.): Die Kita-Leiterinnen Susanne Gerads, Saskia Weuthen und Martina Waldhaus. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg Pünktlich zur Wiedereröffnung am Donnerstag sind die Kindertagesstätten Rabennest sowie St. Peter und Paul erneut zertifiziert worden. Als Familienzentrum bieten sie viel Beratungsarbeit und Unterstützung für die Eltern an.

Noch ist es am Mittwoch relativ ruhig in der Harbecker Kita Rabennest. Abgesehen von den Bauarbeitern, die am Neu- und Umbau des Geländes arbeiten, spielen wegen der Corona-Pandemie nur wenige Kinder auf dem Spielplatz des Außengeländes. Ab dem heutigen Donnerstag wird sich das in den Kindergärten ändern: Dann dürfen die Vorschulkinder zurück, ab 8. Juni sollen dann alle Kinder wieder in die Kita gehen können.

Pünktlich zum Neustart ist das Familienzentrum „Hand in Hand“, das die Kita Rabennest gemeinsam mit der Wegberger Kita St. Peter und Paul betreibt, erneut zertifiziert worden. „Wir haben uns sehr darüber gefreut“, sagt Martina Waldhaus, langjährige Leiterin in St. Peter und Paul. Schließlich haben die beiden katholischen Einrichtungen vom Land NRW und vom Forschungsinstitut Pädquis Bestnoten für ihre Arbeit erhalten. In allen Leistungsbereichen seien „klare Stärken und Schwerpunkte“ zu sehen, heißt es dort, gerade was die Beratung und Unterstützung von Familien angeht.

Info Ausbau der Kita Rabennest verzögert sich Baustelle Ursprünglich sollte die Kita Rabennest bis August um einen Neubau erweitert und das bestehende Gebäude ausgebaut werden. Die Fertigstellung des Neubaus verzögert sich nun auf September oder Oktober. Der Altbau soll Anfang Juni fertig sein. Container Acht Jahre lang war eine Gruppe provisorisch in einem Baucontainer untergebracht. Dieser soll dann verschwinden.

Die beiden Kitas haben sich auf die Fahnen geschrieben, Familien in Wegberg so gut wie möglich in ihren Lebenssituationen zu unterstützen. Oft geht es darum, eine Beratung etwa beim Logopäden oder Psychologen zu organisieren, oft helfen die Erzieherinnen und Erzieher aber auch selber mit. „Die Eltern kommen mit ganz verschiedenen Problemen zu uns. Zum Beispiel wenn die Kinder mit vier Jahren plötzlich wieder einnässen, wenn die Eltern sich getrennt haben oder das Kind eine Trotzphase hat“, sagt Susanne Gerads, die die Kita Rabennest leitet. Häufig gebe es auch Themenabende mit Experten.

Ein solches Netzwerk einzurichten, das koste viel Arbeit: „Wir haben uns das über viele Jahre aufgebaut, seit wir 2007 angefangen haben. Das geht nur, weil wirklich alle im Team mithelfen und jeder seine Fachbereiche hat", sagt Martina Waldhaus. Das Land unterstützt das Projekt mit jährlich 13.000 Euro, ab dem kommenden Jahr sogar mit 20.000 Euro.

Für die Wiedereröffnung sehen sich die beiden Kitas gut gerüstet. Sie haben klare Regeln erarbeitet: Pro Gruppe sollen zwei Fachkräfte auf die Kinder aufpassen und etwa darauf achten, dass die Kinder sich nicht gegenseitig ins Gesicht fassen oder in die Hände niesen. „Wenn ein Kind auf Toilette muss, muss jemand mitgehen und aufpassen, dass die Hände richtig gewaschen werden“, sagt Susanne Gerads.

Wichtig sei zudem, dass die Gruppen strikt voneinander getrennt sind. Auf dem Außengelände sind verschiedene Spielbereiche per Schnur abgetrennt. Gerads gibt aber zu bedenken: „Wir reden hier von Kindern, die teilweise zwei Jahre alt sind und gar nicht verstehen, was Corona überhaupt ist. Da kann man nicht immer alles kontrollieren.“ Aber: „Die Kinder, die in der Notbetreuung schon hier waren, halten sich wirklich super an die Regeln.“ Ohnehin hätten sie sich sehr schnell an die neuen Gegebenheiten angepasst: „Es hat einen Tag gedauert, dann war wieder alles normal. Kinder gewöhnen sich schnell daran. Die freuen sich, dass sie wieder zusammen spielen können.“