Wegberg: Wiedenhoff neuer Vorsitzender im Dorfausschuss Rath-Anhoven

Neu in Rath-Anhoven im Amt : Sehr motiviert neue Aufgabe angehen

Jan Peter Wiedenhoff, ein gebürtiger Niedersachse, ist der neue Vorsitzende des Dorfausschusses Rath-Anhoven. Foto: Nicole Peters

Rath-Anhoven Jan Peter Wiedenhoff hat nach vierjähriger Vakanz das Amt des Dorfausschuss-Vorsitzenden übernommen. Der junge Familienvater packt die Dinge gerne pragmatisch an. Im Portät erzählt er, was er in Rath-Anhoven vorhat.

Das urige Landleben kennt Jan Peter Wiedenhoff schon von klein auf. Schließlich ist er in einer Paar-Hundert-Seelengemeinde in der Lüneburger Heide aufgewachsen. In Niedersachsen hat er die Erfahrung gemacht, dass viel Arbeit von den Bewohnern selbst erledigt wird. Etwa die Ausbesserung eines Straßenabschnitts in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Bauhof. „Gerade durch lokales Engagement können Gemeinden viel Geld sparen“, meint Wiedenhoff.

In der vergangenen Dorfausschuss-Versammlung war er nach vierjähriger Vakanz ins Amt des Vorsitzenden gewählt worden. Damit ist der Vorstand wieder komplett. Das Konzept des Rath-Anhovener Dorfausschusses findet er toll. Vor zwei Jahren zog der junge Vater mit seiner Frau her. Über die Suche nach Vereinen und Veranstaltungen im neuen Wohnort ist er auf den Ausschuss gestoßen. Auch in Rath-Anhoven hält er bürgerschaftlichen Einsatz für sehr wichtig. Eine Zusammenarbeit mit der Stadt könnte seiner Ansicht nach derart funktionieren, dass diese dem Ort keine Steine in den Weg legt und Projekte anstößt. So könnten beispielsweise Streicharbeiten an der kleinen Kapelle am Ausgang des Friedhofs von Bürgern unter Regie der Stadt und Einhaltung der Normen übernommen werden – das Material könnte dabei durch die Stadt gestellt werden.

INFO Biografische Daten von Jan Peter Wiedenhoff Aufgewachsen In Paar-100-Seelen-Gemeinde in der Lüneburger Heide. Schule Schüleraustausch USA, Abitur, Praktikum im Bundestag, FH-Studium „Diplom-Kaufmann“ mit Studienzeit in England und jeweils halbjährigem Praktikum in Düsseldorf und China. Arbeitsstelle Unternehmensberatung „BearingPoint“ in Düsseldorf, derzeit im Bereich Technology für Digitalisierungsprojekte

Ein wichtiges Thema sieht er in der Informationsverbesserung. So gebe es begrüßenswerter Weise Glasfaser im Ort – die Technologie müsste seiner Ansicht nach aber besser nutzbar gemacht werden. Er weist auf bestehende Gruppen in den sozialen Medien hin, die ebenfalls gegenseitige Hilfe erleichtern. Die Kontaktdaten werden auf der Internetseite www.dorfausschuss.de veröffentlicht. Mit der Einrichtung von WLAN-Routern der bundesweiten Initiative Freifunk sollen zudem Feuerwehr, Geschäfte und Vereine die Möglichkeit für freies WLAN bekommen. Ein Thema, das auch in den nächsten Jahren bestehen bleiben wird, stellt für Jan Peter Wiedenhoff der Straßenverkehr dar. Bereits jetzt gebe es zu Stoßzeiten Probleme, auf die Bundesstraße 57 aufzufahren sowie sind Rückstaus bis nach Rheindahlen nachmittags üblich.



Sorge bereiteten dem Vorstand und ihm zusätzlich die Großansiedlung des Versandunternehmens Amazon in Rheindahlen. Durch zunehmendes Logistikaufkommen und zusätzlichen Privatpersonenverkehr rechnet er mit mehreren 100 Fahrzeugen zusätzlich pro Tag, die durch den Ort fahren. Gespräche mit Regierungsbezirken, dem Kreis Heinsberg und den Städten Erkelenz und Wegberg sollten geführt werden, um zu erfahren, wie es verkehrspolitisch weitergeht. Maßnahmen wie ein zusätzlicher Kreisverkehr, Lärmschutz oder eine Ortsumgehung seien denkbar. Die Menschen in Rath-Anhoven und besonders Neubürger anzusprechen und in die Aktivitäten einzubeziehen, liegt dem neuen Vorsitzenden dabei sehr am Herzen.