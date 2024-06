Aus dem Wegberger Fachausschuss Wie viel Manpower braucht Nachhaltigkeit?

Vorbehaltlose Zustimmung zu ihrer Überlegung konnte die Verwaltung nicht erwarten. Vor allem die vermeintliche Masse an Mitgliedern in der zu gründenden Gruppe sorgte für Nachfragen. So monierte Heinz Nießen für die FDP, ein Gremium in dieser Größe sei nicht beherrschbar. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Cassel meinte, mit so vielen Mitgliedern sei eine zielführende Arbeit nicht möglich.