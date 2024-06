Vortrag in Wegberg Wie unheilbar Kranke begleitet werden können

Bei der allgemeinen Variante sei der Patient noch stabil und leide nicht akut unter Panik oder Angst, die Schmerzsituation verändere sich nicht. Ein Aufsuchen ein- bis zweimal pro Woche sei ausreichend. Bei der spezialisierten Versorgung werde der Patient täglich aufgesucht. Vier Palliativ-Mediziner sind „schnell greifbar“ in Notsituationen. Gerhards lobte die gute Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern in Erkelenz und Heinsberg. Schwierigkeiten gebe es hingegen mit einem Hausarzt aus dem Erkelenzer Stadtgebiet, der die Zusammenarbeit mit dem Palliativ-Team ablehne und auch nicht die dafür notwendige Verordnung ausstelle. „O-Ton ,Das kann ich alles selber'", so Gerhards. An den Wochenenden sei dieser Hausarzt nicht erreichbar. Auch im Selfkant werde diese Verordnung von einigen Hausärzten verweigert, da sie sich für „Halbgötter in Weiß" hielten und das Konzept des Palliativpflegeteams ablehnten. Das siebenköpfige Team sei rund um die Uhr erreichbar und habe die Möglichkeit, im Bedarfsfall auch kurzfristig Medikamente anzufordern über die eigenen Ärzte. Zusätzlich verfügten die Mitarbeiter über Notfall-Medikamente.