Schießsportfreunde Wegberg Wie Tai-Chi dabei helfen kann, besser zu zielen

Beim Tai-Chi liegt der Fokus nicht auf der reinen Muskelkraft, dem sogenannten Li, sondern auf einer Kraft, die von innen kommt, der Lebensenergie namens Qi. So ist Tai-Chi eine nach innen gerichtete Kampfkunst, die über die ganzheitlichen Gesundheitsaspekte wie die Aktivierung der Tiefenmuskulatur und Dehnung der Faszien auch eine Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinserweiterung in den Fokus nimmt. Daher deckt Tai-Chi auch Bereiche der Prävention und Rehabilitation ab. Höyng, die über ihren Titel als Meisterin hinaus auch am Kölner Institut für Traditionelle Chinesische Medizin lernt, berichtet, dass sie oft große gesundheitliche Erfolge bei ihren Schülerinnen und Schülern sehe. Ein großer Aspekt sei natürlich ebenso die Entspannung und der Spaß an der Bewegung. Die Bewegungen im Außen richten sich nach innen, erklärt sie. Die äußere Stabilität und Balance des Körpers wirken sich auf das Innere aus, das Bewusstsein, erklärt die Meisterin.