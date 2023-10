Vortrag in Wegberg Wie Lutz Fähser den Wald retten will

Auf Einladung der Nabu-Ortsgruppen Wegberg und Mönchengladbach, der Stadt Wegberg, sowie von Kimatisch und „Do it for Nature“ referierte der ehemalige Leiter des Lübecker Stadtforstamtes rund eineinhalb Stunden lang. Dabei machte der Diplom-Forstwirt deutlich, dass eine Wende einsetzen muss: „So wie bisher geht es nicht weiter, wenn wir in Zukunft einigermaßen klarkommen wollen."