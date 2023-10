Weiter Ärger um Flachse SPD fordert Klarheit für Beecker Kirchplatz

Der Ortskern von Beeck ist unbestritten eines der schönsten Fleckchen Erde in Wegberg: Die historischen Häuser, die Pfarrkirche St. Vincentius mit ihrem 65 Meter hohen Turm, das dunkle Kopfsteinpflaster und natürlich die vielen Bäume – das denkmalgeschützte „Ensemble“, wie Stadtplaner gerne sagen, lädt zum Verweilen ein. Mark Bonitz, Fraktionssprecher der SPD im Wegberger Stadtrat, spricht gar von „einem der schönsten Plätze, die wir in der ganzen Region haben“. Das Problem: In der Flachse existiert in diesem Ensemble seit mehreren Jahren ein Schandfleck. Das ehemalige Gasthaus, einst die älteste Kneipe der Stadt, steht seit einem Brand im April 2017 leer und ist immer weiter verfallen. Nachdem im Februar dieses Jahres aus unklarer Ursache ein Teil des Hauses Kostenpflichtiger Inhalt eingestürzt war, hat es danach einen teilweisen Abriss gegeben. Im sonst so harmonischen Ortsbild klafft eine unübersehbare Lücke. Und nun?