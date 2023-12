Weihnachten mit den Siebenschreibern Ungeduld

Im Jahre 1839: Frierend hockt Friedrich im Eingang der Brauerei. Hier steigt zumindest ein wenig Wärme aus dem Keller hoch. Er knabbert an einem Brotstück – das einzige, was er in den letzten Tagen erbetteln konnte. Im Spätherbst ist die Zeit hart für Straßenjungen. Viele Matrosen stranden in Hamburg und versuchen, bettelnd durch den Winter zu kommen. Eine harte Konkurrenz.