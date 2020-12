Wegberger Großfamilie : So feiern die Clahsens Weihnachten

Ein Teil der Familie (v.l.): Björn, Lena, Danny, der kleine Lasse, Lisa mit Tochter Marie mit Eltern und Großeltern Ulrike und Willi. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg Familie Clahsen – das sind die Eltern Ulrike und Willi, neun Kinder mit Partnern und die Enkelkinder. Im Normalfall feiert man das Fest mit 31 Personen. Doch die Familie ist kreativ und hat eine besondere Sicht auf das Fest.

Dieses Jahr ist an Weihnachten alles anders. Oder eben auch nicht. „Das sehen wir alles sehr gelassen, weil wir über die Jahre hinweg ohnehin immer mal wieder etwas Neues gemacht haben. Das sorgt für Abwechslung“, sagen Ulrike und Willi Clahsen aus Wegberg, die eine ordentliche Lebensleistung auf die Beine gestellt haben.

Neun Kinder haben die beiden nämlich großgezogen, die dem Ehepaar auch schon elf Enkelkinder im Alter zwischen 14 Jahren und gerade mal süßen drei Monaten geschenkt haben. Dass es da schon in der Kernfamilie viel Leben gibt, versteht sich von selbst. „Wenn wir alle zusammen sind, kommen wir auf insgesamt 31 Personen“, erzählen die Eltern.

INFO Raum für Neues und Bewährtes Ulrike Clahsen arbeitete als Leiterin des Hospizes der Hermann-Josef-Stiftung in Erkelenz. Sie hat die für Erkelenz und die Region so wichtige Einrichtung etabliert. Adventsbaum Familie Clahsen hat in diesem Jahr einen Adventsbaum bei den Eltern Ulrike und Willi aufgestellt – und der hat schöne kleine Geschenke sogar bis zum 30. Dezember für die Familienmitglieder parat. Zusätzlich haben sich die Großeltern noch Besonderheiten vor allem für die Enkelkinder einfallen lassen, auf die sich die Kinder an Heiligabend freuen dürfen. Fakt ist: Bei Familie Clahsen steht auch viel Kreativität auf dem Programm, um Raum für Neues und Bewährtes gleichermaßen zu schaffen.

Zu einer Art Zentrum des familiären Weihnachtsfestes gehört ein großer Tannenbaum, den die Familie im Innenhof des Dalheimer Klosterhof, wo ein Teil der Großfamilie lebt, Jahr für Jahr aufstellen. Björn Clahsen, einer der Söhne, setzt beim Blick auf die Alternative ein schelmisches Lächeln auf.

„Ja gut, irgendwie hat es wohl zeitlich nicht gepasst, dass wir einen Baum organisiert haben“, sagt er und deutet dabei ein Balkenkonstrukt, das die Familie gebaut hat. Ganz oben erstrahlt ein Stern, überall auf den Balken, die die Form eines Baumes bilden, leuchten unzählige kleine Lichter, die sich dann voll in Szene setzen, wenn die Dämmerung angebrochen ist. Dieser Baum ist eine Tradition, auf die die Clahsens nicht verzichten – auch nicht im vom Coronavirus geprägten Jahr 2020.

Ulrike Clahsen muss gar nicht lange nachdenken, wenn sie den Sinn von Weihnachten beschreiben soll, wenn sie darüber hinaus das darlegt, was dann in ihrer Familie üblich ist. „Im Grunde verhält sich das so wie am Muttertag: Das kann ja nicht ernsthaft das Fest sein, an dem der Familiensinn plötzlich Einzug hält. Das darf nicht in Verpflichtung ausarten, an einer Art Weihnachts-Hopping teilnehmen zu müssen“, sagt sie. Björn Clahsen ergänzt: „Vielfach denkt man ja: Jetzt ist Weihnachten, da müssen wir uns treffen – obwohl wir uns das ganze Jahr über nicht gesehen haben.“ Die Kinder von Ulrike und Willi Clahsen haben von Anfang an gelernt, dass Weihnachten mehr ist und quasi das ganze Jahr über stattfindet – nämlich dann, wenn die Familie zusammen ist, man sich miteinander beschäftigt. Die Clahsens haben das auf unterschiedlichen Ebenen geschafft.

Das Martinsfest zum Beispiel ist für Familie Clahsen so etwas wie Weihnachten. Gute Tradition ist es seit vielen Jahren, dass sogar ein familieneigener kleiner Martinszug stattfindet. Heute organsiert Sohn Matthias dieses Familienfest. Oder Danny, ein Schwiegersohn der Familie, der es sich jeden Sonntag nicht nehmen lässt, für die ganze Familie frische Brötchen zu backen und das leckere Backwerk den Familienmitgliedern fürs Frühstück stets vor die Haustür legt. Auch das verstehen die Clahsens unter Weihnachten. Auch Familienausflüge, die immer – auch wegen der großen Personenanzahl – detailliert geplant werden müssen, sind das, was man in der Familie unter Zusammenhalt versteht. Mutter Ulrike Clahsen findet: „In so einer Familie ist man nie alleine.“ Und: Die Adventssonntage finden gemeinsam draußen im Innenhof statt, wenn ein kleines Feuer entzündet wird und es dabei Glühwein gibt.

Der weitläufige Klosterhof sichert es der Familie zu, auch in Zeiten der Corona-Pandemie mit Abstand gut Kontakt halten zu können. Björn Clahsen erzählt dabei vom „Fensterbierchen“, das er für sehr praktisch ansieht, um mal ein Pläuschchen am Küchenfenster der Eltern zu halten. Das ist dann eine gute Gelegenheit, über eine weitere Weihnachtstradition im Hause Clahsen zu sprechen. Björn: „Als wir Kinder alle in Lohn und Brot standen, haben wir überlegt, an Weihnachten ein Sparschwein aufzustellen. Das Geld, was da zusammenkommt, kommt immer wohltätigen Zwecken zugute.“ Seine Mutter Ulrike ergänzt: „Unsere großen Enkelkinder machen das inzwischen auch mit und packen etwas Geld in das Sparschwein.“ In diesem Zusammenhang: Ein solches Engagement kommt nicht einfach so in der Familie vor, denn alle sind in sozialen Berufen zu Hause – man ist sich durchaus im Klaren darüber, dass es auch ganz in der Nähe Menschen mit unterschiedlich ausgeprägten Schicksalen gibt.