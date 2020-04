Für Wegberg : Naturschutz-Verein kontrolliert Brunnenwasser aus dem Garten

Wegberg Beim VSR-Gewässerschutz können Bürger erfahren, ob das eigene Wasser zum Gießen oder Trinken geeignet ist. Nach Wegberg kann das Labormobil wegen der Corona-Krise allerdings nicht kommen.

Bei dem trockenen Wetter dieser Tage stellt das Wasser aus dem eigenen Gartenbrunnen eine gute Alternative zum kostbaren Leitungswasser dar. Schließlich müssen selbstangebautes Gemüse und die Blumen regelmäßig bewässert werden. Damit die Menschen in Wegberg die Qualität ihres Brunnenwassers testen lassen können, wollte der Naturschutzverein VSR-Gewässerschutz am Mittwoch wieder mit seinem Labormobil in die Stadt kommen. Da dies wegen der Corona-Krise derzeit nicht möglich ist, können Einwohner ihre Wasserprobe allerdings beim Verein einschicken.