Aus dem Wegberger Bildungsausschuss Was Stadt und Schulen aus Grundlagen machen

Die Netzwerkstruktur der Realschule ist die „Blaupause“ für alle Schulstandorte Wegbergs. Umgesetzt ist sie weiterhin in der Schule am Grenzlandring, an der Kastanien-Grundschule Rath-Anhoven, der Katholischen Grundschule Arsbeck (mit Wildenrath) und dem Maximilian-Kolbe-Gymnasium. In Vorbereitung ist die Umsetzung der „Blaupause“ in der Gemeinschaftsgrundschule am Beeckbach sowie in der Erich Kästner Schule (Wegberg und Merbeck). Im Maximilian-Kolbe-Gymnasium sind weitere Maßnahmen und Investitionen nötig und in der Planung.