Kultur in Wegberg Was Opus 512 in diesem Jahr plant

So hat Wolfram Goertz, Musikredakteur der Rheinischen Post, den Hör-Abend genannt, mit dem er am 20. April im Beecker Vincentiushaus gewissermaßen zum Bachelor werden will. „Das Konzept ist schnell erklärt: Wolfram Goertz steht vorne mit seiner Box und seinem CD-Player und erzählt Geschichten über Komponisten, Musikstile oder das Leben im Allgemeinen – und zwar so was von humorvoll, dass sich die Leute schlapp lachen“, erklärt Heinrich Heinen. Goertz kündigt einen Mix durch den Blumengarten an, von Nigel Kennedy zu Roxette, von Mozart zu Keith Jarrett, von Heinrich Heine zur Spider Murphy Gang. Tickets gibt es für zehn Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen, Heinen macht sich keine Sorgen: „Das wird definitiv ausverkauft sein.“