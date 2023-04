Bekannte Wegberger Immobilie Was aus dem alten Residenz-Kino wird

Noch ist an der Beecker Straße 57 eine Baustelle und der Rohbau des alten Residenz-Kinos zu sehen. Aber bald soll wieder Leben in das Traditionsobjekt mit dem markanten Treppenhausturm kommen. Die Arbeiten laufen und Besitzer Christoph Dahmen-Herburger erinnert sich. Er hat das Objekt von seinem Vater geerbt. Der hatte das Haus zu Beginn 1960er Jahre gekauft und hier den ersten Lebensmittelmarkt mit Selbstbedienung in NRW eröffnet: Der sogenannte kleine Grenzland-Markt. Damals eine ganz große Sache, weil es ja nur die kleinen Tante-Emma-Läden gab.