Allein mit dem Hausmeister Männermangel an Wegberger Grundschulen

Britt Glattbach-Görtz leitet seit 17 Jahren die GGS Am Beeckbach, an der übrigens ausschließlich Frauen unterrichten. „das pädagogische Handlungsfeld ist weiblich – das sehen wir in den Kitas, in der sozialen Arbeit und auch vermehrt an Schulen“, sagt sie. Dabei brächten männliche Lehrkräfte, die oft eher technisch, sportlich oder sprachlich orientiert seien, einen ganz anderen Umgang mit den Kindern in den Schulalltag ein. „Es sollte also dafür gesorgt werden, dass der Beruf des Grundschullehrers auch für Männer attraktiver wird“, betont Glattbach-Görtz.