Betreiber reagieren Deswegen ist die RB 34 in Wegberg so unpünktlich

Wegberg · Der RB 34, der einzige Zug, der in Wegberg hält, ist zugleich die am häufigsten verspätete Bahn in NRW. Woran liegt das? Wir haben bei den Verantwortlichen nachgefragt.

26.09.2023, 05:10 Uhr

Die RB 34 verbindet Wegberg unkompliziert mit Mönchengladbach. So weit, so gut. Wenn nur die marode Infrastruktur auf der Strecke nicht wäre. Foto: Renate Resch

Von Arnd Janssen Redaktionsmitglied Erkelenz

Für eine gute PR einer zukunftssicheren und verlässlichen Bahn taugt die Linie RB 34 wahrlich nicht. Die kurze Linie, die auf einer Länge von nur rund 20 Kilometer zwischen Mönchengladbach und Dalheim an lediglich sieben Bahnhöfen hält, hatte im abgelaufenen zweiten Quartal 2023 eine zweifelhafte Spitzenposition. Die RB 34, ein Dieselzug, wird vom Anbieter Vias Rail betrieben, und ist die Kostenpflichtiger Inhalt derzeit unpünktlichste Bahn in ganz NRW. Das geht aus dem aktuellen SPNV-Qualitätsmonitor hervor, den das Portal „mobil.nrw“ im Quartals-Rhythmus herausbringt. Wir haben den Betreiber Vias mit den Unpünktlichkeitsproblemen der „Schwalm-Nette-Bahn“, wie die RB 34 auch heißt, konfrontiert.