Bundesfreiwillige in Wegberg Den Schulalltag einmal aktiv mitgestalten

Der Vorteil der Waldorfschule sei hierbei besonders, dass man sich an eine nur kleine und sehr familiäre Schulgemeinschaft mit 18 Lehrerinnen und Lehrern und rund 200 Schülern gewöhnen müsse. Außerdem könne man als „Bufdi“ – so nennt Sarah Grone die Bundesfreiwilligen liebevoll – neue, spannende und abwechslungsreiche Erfahrungen machen, an denen besonders der Perspektivwechsel den Reiz ausmacht. Dazu gehört neben der praktischen Unterstützung des Lehrpersonals und individuellen Hilfestellungen während des Unterrichts auch das Sammeln von Erfahrungen, die besonders in sozialen Kontexten und in der späteren beruflichen Laufbahn von Bedeutung sein werden. In jedem Fall, so Grone, sei es die einmalige Möglichkeit „einmal hinter die Kulissen schnuppern“ zu können.