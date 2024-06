Wegberger Honig Imker erklärt Kindern den Alltag der Bienen

(RP) Die Holzkästen stechen sofort ins Auge. Dass es in ihnen sehr lebendig zugeht, hört man erst, wenn man näher rangeht. Tausende Bienen leben in den Bienenstöcken und summen um die Wette. Das fasziniert auch die 15 Vorschulkinder der Städtischen Naturpark-Kita Wildwiese in Merbeck, die vor Kurzem dem Imker Arno Plum einen Besuch abstatten durften.