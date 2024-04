Michael Lenzen spricht über Werke seines Vaters Vom „Jläbbäcker Platt“ zur Beecker Mundart

Vater Josef Maria Lenzen war bis zu seinem Tod 1978 eine Institution in Mönchengladbach als Autor von Geschichten, Gedichten und Dramen. Er verfasste nicht nur in Platt und übersetzte die Texte ins Hochdeutsche oder umgekehrt, sondern schrieb in beiden Varietäten eigene Stücke. Er war möglicherweise der erste Autor, der 1976 für seine Verdienste um die rheinisch-maasländische Mundart den Rheinlandtaler erhielt, die höchste Auszeichnung des Landschaftsverbands Rheinland, die in dem Jahr ihre Premiere hatte. Er schrieb und sprach im Platt, wie es teils in Wegberg, vor allem aber in Hardt (Teil Mönchengladbachs) üblich war und stückweise noch ist, gehört zur Plattdeutsch-Region „Südniederfranken“, die im Norden bei Kempen an die „Uerdinger Linie“ und so ans „Niederfränkische“ grenzt. Die südliche Begrenzung ist die „Benrather Linie“, die mitten durch Hückelhoven-Baal nach Westen führt, und der sich südöstlich der „ripuarische“ Sprachraum anschließt, das Kölsch.