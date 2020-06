Engagement und Spenden in Corona-Zeiten : Wegberger „Nähmädels“ unterstützen Hospizdienst Regenbogen

Die Masken der vier Frauen sind im Uevekovener Geschäft „Schockert blatt & blume“ erhältlich. Foto: Hospizdienst

Wegberg Aus „therapeutischem Corona-Nähen“, initiiert von vier Wegberger Freundinnen, wurde eine große Aktion, die dem Wassenberger Hospizdienst Regenbogen zugutekommt. Erlöse aus verkauften, selbst genähten Masken unterstützen die Einrichtung, die mehr denn je auf Spenden angewiesen ist.

Vier Freundinnen aus Wegberg – Marita Reifferscheidt, Vera Koerfer, Gabi Wolters und Mechtild Kautz – die sich seit ihrer Schulzeit kennen, unterstützen den ambulanten Hospizdienst Regenbogen Wassenberg mit einer Spendenaktion. Initiiert durch Marita Rei­fferscheidt, die mit Ideenreichtum, handwerklichem Geschick und viel Temperament ihre Freundinnen ansteckte, begann im März ein „therapeutisches Corona-Nähen“.

Seit März nähten die Frauen weit über 1000 hochwertige Mund-Nase-Masken. Diese wurden und werden zum Teil direkt als Sachspende „verschenkt“, zum Beispiel an verschiedene soziale Einrichtungen, oder gegen eine Geldspende abgegeben. Der Erlös kommt dem ambulanten Hospizdienst Regenbogen zugute.

Großen Einsatz zeigten auch mehrere fleißige Helferinnen, die durch Zuschneide-, Bügel- und Näharbeiten sowie als Spendensammlerinnen dazu beigetragen haben, dass die Aktion bislang ein so großer Erfolg geworden ist. Bis jetzt sind für den Hospizdienst schon weit über 5000 Euro gespendet worden.

„Es ist schön zu erleben, mit welcher Begeisterung und welchem Engagement die Damen bei der Sache sind und welche Kreise ihre Tätigkeit zieht. Die Masken wurden schon von Arzt- und Hebammenpraxen, von Restaurants sowie von Ladeninhabern und Handwerksbetrieben geordert – und natürlich auch von vielen Menschen aus dem persönlichem Umfeld“, freut sich Mitarbeiterin Marion Meves.

2012 lag eine nahe Angehörige einer der Näherinnen im Sterben. Ein Ehrenamtler des Dienstes hatte die Frau an ihrem Lebensende begleitet, und damit auch die Angehörigen entlasten können. „Dass man sich an unser Engagement auch nach so vielen Jahren noch erinnert und es wertschätzt, ist bewegend und zeigt die Dimension und Wertigkeit unserer Arbeit bei Regenbogen“, zeigt sich der Hospizdienst gerührt.

Gerade auch in diesen herausfordernden Zeiten seien sie auf Spenden angewiesen, um die nötigen Schutzmaßnahmen bei den Sterbe- und Trauerbegleitungen umsetzen zu können. So wurde beispielsweise für die Herstellung und Anschaffung von mobilem Spuckschutz, Beschaffung von Schutzmasken und Desinfektionsmitteln sowie für die Bereitstellung der technischen Mittel für die digitalen Kontakte schon einiges an Geld benötigt.

Die coronabedingten Absagen von Benefizveranstaltungen, Konzerten und Festen zugunsten des Hospizdienstes machen die Sache nicht leichter. Umso mehr freuen sich die Mitarbeiter über Spenden und Engagement wie das der Wegberger „Nähmädels“ und deren fleißigen Helferinnen: „Wir finden, es ist ein tolles Projekt. Ein weiteres Dankeschön gilt all denjenigen, die die Schutzmasken erworben und so großzügig dafür an uns gespendet haben!“

(RP)