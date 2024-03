Flüchtlinge in Wegberg Vielfältige Förderungen für Projekte

Insgesamt 789.848,77 Euro bekam die Stadt Wegberg aus den Förderprogrammen „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine“ sowie „Beteiligung des Bundes an den Kosten der Kommunen im Zusammenhang der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen sowie zur Digitalisierung der Ausländerbehörden“ gewährleistet. Diese Mittel sollen teilweise in die Unterbringungsmöglichkeiten an der Nordstraße eingesetzt werden, vor allem mit Schwerpunkt auf einen barrierefreien und familientauglichen Ausbau. Zudem soll zusätzlicher Wohnraum generiert werden.