Spendenaktion für Jungen aus Klinkum riesiger Erfolg : Viele Menschen kämpfen mit Ben

Klinkum Bei der Spendenaktion für den kranken Jungen sind bereits 1,3 Millionen Euro zusammengekommen. 1,9 Millionen werden insgesamt benötigt.

Bens Familie ist von der großartigen Unterstützung der Klinkumer Vereine, Bekannten, Freunde, Geschäftsleute und von vielen weiteren Menschen begeistert. „Es ist total verrückt und total schön, wie alle helfen“, fasst Mutter Malgorzata stellvertretend die Gefühle in Worte, „die Hilfe ist ganz toll und gibt uns ganz viel Kraft.“ Die bereits erfahrene Solidarität sei wie Wind unter den Flügeln – eine wertvolle Stärkung beim gemeinsamen Kampf mit Ben, dem sie so die 1,9 Millionen Euro teure Gentherapie mit dem Mittel Zolgensma ermöglichen möchten. Diese stoppt die Krankheit und muss bis zu dessen zweitem Geburtstag durchgeführt werden.

Nachdem Malgorzata und Chris Herrmann kurz vor Weihnachten die niederschmetternde Diagnose erhalten hatten, starteten sie wenig später einen Spendenaufruf. Unter dem Slogan „Kämpft mit Ben!“ richteten sie eine Internetseite sowie Auftritte in den sozialen Medien ein und gingen mit aufklärenden Informationen an die Öffentlichkeit. Die Resonanz war überaus groß. „Wir sind von den besten Leuten umgeben, die man haben kann“, betont Malgorzata Herrmann angesichts der zahlreichen Aktionen, die zugunsten des kleinen Jungen liefen und laufen.

Dabei empfindet sie die aktuelle Coronakrise als Fluch und Segen zugleich. Als der Kreis Heinsberg als erster Kreis in Nordrhein-Westfalen betroffen war, wurde darüber deutschlandweit auch durch Fernsehsender berichtet: Das abgesagte große Dankeschön-Konzert war am Rande ebenso ein Thema, das in der ARD in den Sendungen „hart aber fair“ und „Brisant“ aufgegriffen wurde. „Das war für uns der erste große Sprung, und wir hatten nach vier Wochen 200.000 Euro zusammen“, erzählt die Mutter, „eine Woche später, als die Berichte über Ben überregional aufgeploppt sind, hat sich der Betrag verdoppelt.“ Den Eltern ist klar, dass sie eine große mediale Reichweite benötigen. So wurden auch nach der Sendung „RTL Extra“ 300.000 Euro innerhalb einer Woche gespendet und dort sind sie jetzt immer wieder zu sehen.