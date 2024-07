Historischer Verein Wegberg Viele Gratulanten für Heinz Eßer

In der Wegberger Mühle kommen an jedem zweiten Donnerstag im Monat Mundartbegeisterte zusammen, um Platt zu sprechen und um die Mundart noch lange zu erhalten. Der Mundart-Nachmittag am 11. Juli war ein besonderer, denn er wurde zum Anlass genommen, einem Urgestein der heimischen Mundart, Heinz Eßer, zu seinem 90. Geburtstag zu gratulieren. Der Jubilar ist seit 23 Jahren mit Klaus Bürger maßgeblich an der Gestaltung der monatlich stattfindenden Klängerstu‘ef beteiligt.