Trotz Eilantrag aus Wegberg : Whisky-Tastings bleiben verboten

Wegberg Das Verwaltungsgericht Aachen hat einen Eilantrag der Wegberger Whisky-Händlerin Sandra Koll abgelehnt. Während Restaurants wieder öffnen dürfen, darf sie ihre Tastings weiterhin nicht anbieten.

(cpas) Die Wegberger Whiskyhändlerin Sandra Koll darf auch nach den Lockerungen in der Corona-Pandemie keine Verkostungen in ihrem Ladenlokal Whiskyzwerg anbieten. Einen entsprechenden Eilantrag hat das Verwaltungsgericht Aachen unter Berufung auf die Corona-Schutzverordnung abgelehnt (AZ: 7 L 366/20).

In der Urteilsbegründung heißt es, dass das Konzept der Verkostungen über das reine Angebot gastronomischer Leistungen hinausgehe. Während in einem „normalen“ Gastronomiebetrieb die Verköstigung des Gastes im Vordergrund stehe, hätte ein Tasting einen Veranstaltungscharakter. Es diene eher der Weiterbildung der Teilnehmer und der Bewerbung des Einzelhandels. Ähnlich hatte zuvor auch schon die Erste Beigeordnete der Stadt, Christine Karneth, argumentiert.

Inhaberin Sandra Koll zeigte sich enttäuscht. Vor allem kann sie nicht nachvollziehen, warum ähnliche Whisky-Tastings an anderen Orten stattfinden können. Als Beispiele nennt sie eine Whiskybar in Grevenbroich und die Burg Satzvey in Mechernich. „In anderen Städten hat man sich gemeinsam an einen Tisch gesetzt und zwischen Stadt und Unternehmer eine Lösung gefunden. Wir hatten aber von Anfang an nicht den Eindruck, dass die Stadt an einer Lösung interessiert war“, sagte Koll. „Es ist ziemlich persönlich geworden zwischen Stadt und mir.“ Ihr geplantes Tasting für den kommenden Samstag sagte sie ab, vorerst bleibt im Whiskyzwerg nur der Einzelhandel möglich – zu den Öffnungszeiten können Kunden aber auch Whisky trinken und probieren.