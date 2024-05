Shoppen in Wegberg Noch drei verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr

Für das Jahr 2024 plant die Werbegemeinschaft demnach folgende Feste mit verkaufsoffenen Sonntagen: Der erste fand bereits am 5. Mai in Verbindung mit dem Frühlingsfest und Oldtimer-Treff, der durch ein Rahmenprogramm erweitert wurde, erfolgreich statt. Der zweite soll am 7. Juli stattfinden. Dann wird auch der Büchermarkt, der in diesem Jahr zum 20. Mal die Fußgängerzone zur Büchermeile werden lässt, stattfinden. Mindestens 2500 Besucherinnen und Besucher werden erwartet, durch den Oldtimer-Treff eher mehr. Weiterhin ist Wegberg Anlaufstelle für den Rheinischen Radwandertag in der Stadt Wegberg. Zudem findet ein Flohmarkt am Weiher im Stadtpark statt. Auch am 6. Oktober wird der Oldtimer-Treff von geöffneten Geschäften flankiert. Und um sonntags in Ruhe Weihnachtsgeschenke zu shoppen, umringt von dem Adventsmarkt mit weihnachtlichen Hütten, bietet sich der 1. Dezember an.