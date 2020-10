Flachsdorf Beeck : Ein Baum dokumentiert Gemeinschaft

Beeck Im Flachsdorf Beeck gibt es an zentraler Stelle nun einen Vereinsbaum. Viele Vereine sind dort mit ihren Wappen, die auf Plaketten angebracht sind, vertreten. Nun gab es eine kleine Feierstunde.

Selbstverständlich lässt sich diese Beecker „Institution“ diesen für die Dorf- und Vereinsgemeinschaft des Ortes so besonderen Moment nicht nehmen: Johannes Heinen, dessen Engagement nicht nur für den TuS Beeck, sondern damit auch für das Dorf selbst bedeutsam ist, ist in Beeck bekannt wie der berühmte bunte Hund. Und so brachte er das Wappen am neuen Beecker Vereinsbaum höchstpersönlich an. Heinen war der älteste Vereinsvertreter, der diese Aufgabe auf dem Kirmesplatz neben der Vincentiuskirche erledigte. Und das mit sichtbarer Freude.

Mit vereinten Kräften wurde der Vereinsbaum aufgestellt. Der Baum steht auf dem Platz, auf dem die Sebastianusschützen an den Pfingsttagen regelmäßig ihr traditionelles Schützenfest feiern. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Es war eine Art Feierstunde, an deren Beginn der Vereinsbaum zunächst mit vereinten Kräften wieder zu Boden gelassen wurde. Quasi „blank“ stand er zuerst da, genauer gesagt seit dem 2. Oktober, bevor die unterschiedlichen Wappen von den jeweiligen Vereinsvertretern am Baum angebracht wurden. Helmut Pappers vom Dorfausschuss erklärte am Rand: „Wir haben 36 Vereine angeschrieben und über die Idee des Vereinsbaums informiert. Letztlich sind 22 Plätze auf dem Baum zu vergeben gewesen.“ Aktuell hängen aber nur 21 Wappen am Vereinsbaum. Helmut Pappers: „Mit der Nummer 22 führen wir noch Gespräche, dann sehen wir weiter.“ Pappers erzählte weiter, dass mit dem offiziellen Anbringen der Wappen eine längere Geschichte endete, denn, so Pappers weiter, die ursprüngliche Idee sei bereits zwei Jahre alt. Die Idee kam aus der Arbeitsgruppe „Unser Dorf hat Zukunft“. Ende 2018 hatte Georg Wimmers, früher der Schulleiter der Grundschule des Flachsdorfes, den Vorschlag auf den Tisch gebracht.

INFO Beecker taufen ihren Vereinsbaum Am 25. September wurde das Beton-Fundament für den Vereinsbaum gegossen. Die Firma Wolters Beton erledigte diese Aufgabe. Nachdem die letzte Plakette ihren Platz bekommen hatte, wurde der Baum getauft.

Obwohl sicherlich gleich mehrere Plätze für den Baum in Beeck geeignet gewesen wären, denn schließlich ist Beeck ein großer Ort, sei der Platz, auf dem die Beecker gemeinsam immer ihr traditionelles Schützenfest der Sebstianusschützen an den Pfingstfeiertagen groß feiern, ein guter Platz, befand Helmut Pappers vom Beecker Dorfausschuss.

Ganz oben am neuen Vereinsbaum brachten die Beecker Bürgerinnen und Bürger das Wappen ihres Heimatortes an, darunter versammelt sind unter anderem der Dorfausschuss Beeck, der FC Wegberg-Beeck, die Dorfgemeinschaften aus Schönhausen und Kipshoven, die Feuerwehr-Löscheinheit aus Moorshoven, die Sebastianusschützen und eigens auch die Gruppe der Praetorianer innerhalb der Schützenbruderschaft und auch der TTC Blau-Weiß Kipshoven – dessen Wappen hängt übrigens direkt neben dem des TuS Beeck. „Dann sag’ ich mal: auf gute Nachbarschaft“, erklärte dabei Johannes Heinen vom TuS. Überhaupt pflegen beide Vereine über den neuen Vereinsbaum hinaus eine gute Nachbarschaft, etwa bei der gemeinsamen Nutzung der Beecker Turnhalle an der Grundschule Am Beeckbach.

Zum Grund, weshalb es diesen Baum im Flachsdorf Beeck nun gibt, bleibt zu erwähnen, dass die Beecker selbst die Gestaltung ihres Zusammenlebens im Dorf aktiv in die Hand nehmen. Sie arbeiten auf verschiedene Arten und Weisen daran, dass das Ortsleben in Beeck lebendig und lebenswert bleibt. Das Engagement ist groß.