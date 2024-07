Verein aus Wegberg Am Ende wissen, wie es geht

Dieser gliedert sich in vier Module, von denen jedes 45 Minuten in Anspruch nimmt, aber auch Gelegenheiten bietet, eigene Fragen zu stellen. Im ersten Modul geht es darum, das Sterben als Teil des Lebens zu betrachten und zu akzeptieren. Wer sterbende Menschen betreut, sollte keine Berührungsängste haben. „Aus einer Sterbebegleitung ergeben sich zwangsläufig Konfrontationen mit Krankheit, Leid und Tod“, weiß Ulrike Claßen, die den Verein gemeinsam mit ihren Söhnen Matthias und Björn sowie mit Nina Clahsen führt. Im Letzte-Hilfe-Kurs wird daher der Umgang mit Tod und Sterben als Teil des Lebens reflektiert. Worauf es ankommt: Jeder Mensch sollte selbstbestimmt seinen letzten Weg gehen. Deshalb werden im Letzte-Hilfe-Kurs auch wichtige Dokumente wie die Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht besprochen. In diesem Zusammenhang erläuterten Ulrike Claßen, die unter anderem examinierte Krankenschwester, Fachkraft und Kursleiterin für Palliative Care ist, und ihr Sohn Björn, der unter anderem in einer Einrichtung für kognitiv und körperlich eingeschränkte Menschen arbeitet und Trauerbegleiter für Menschen jeden Alters ist. Beide sind Kursleiter und Kurstrainer für Letzte Hilfe Deutschland und haben es sich auf die Fahne geschrieben, Angehörige und Freunde auf das Sterben lieber Menschen vorzubereiten. „Der Sterbende wird hierbei in den Fokus genommen. Er entscheidet selbst, solange es geht“, erklärte Björn Claßen. Dabei gehe es auch darum, Symptome zu lindern und die Lebensqualität so weit wie möglich zu erhalten oder zu verbessern. „Dabei bedeutet Lebensqualität für jeden etwas anderes“, so Björn Claßen. „Für den einen ist es ein Spaziergang, für den anderen ein Bier – aber all das ohne Schmerzen.“