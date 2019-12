Satzung verabschiedet, Vorstand gewählt : KlimaTisch Wegberg ist gegründet

In weitgehender Einigkeit wurde die Satzung verabschiedet und dann ein Vorstand gewählt. Der Verein wird sich für Umwelt- und Klimaschutz einsetzen. Zum Vorsitzenden wählten die Mitglieder Till Schulte-Coerne. Der Verein will parteiübergreifend arbeiten.

Beim Gründungstreffen des Vereins „KlimaTisch Wegberg“ in der Wegberger Mühle nahm zunächst die Erarbeitung der endgültigen Fassung der Vereinssatzung die meiste Aufmerksamkeit in Anspruch. Schnell wurde man sich über offene Punkte einig, so dass schließlich zwölf Personen das Papier einstimmig beschlossen und im Anschluss unterschrieben. Damit war die Gründung des Vereins „KlimaTisch Wegberg“ vollzogen. Im Anschluss wählten sie mit Gast und Wahlleiter Ralf Wolters den Vorstand.

Erster Vorsitzender wurde Till Schulte-Coerne, der als Informatiker arbeitet. Ihm sei wichtig, dass der Verein möglichst parteiübergreifend tätigt wird, sagte er in der Gründungsversammlung. Als Stellvertreter steht ihm Lothar Herweg zur Seite. Er sei an Umwelt- und Klimapolitik interessiert und möchte die Thematik gerne auf eine breite gesellschaftliche Ebene stellen. Dazu wurde Gerhard Arndt zum Schriftführer gewählt – er gehört der Partei „Bündnis 90/Die Grünen“ an und bevorzugt es, zu Sachthemen mit Zahlen zu arbeiten. Und Biologe Michael Straube als neuer Kassierer ist seit zehn Jahren selbständig und gehört dem „Nabu Wegberg“ an. Darüber hinaus als Beisitzer sind Christoph Rombach, Astrid Jaques, Alissa Wolff und Aaron Thiel zukünftig bei Vorstandssitzungen dabei, um die verschiedenen Vorhaben des neuen Wegberger Vereins aktiv mitzuentwickeln, ohne Vorstands-Verantwortung zu haben.