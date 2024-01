Ehrung in Wegberg Verdiente Wehrleute ausgezeichnet

Während einer Feierstunde in der Wegberger Mühle sind jetzt 24 verdiente Feuerwehrleute für ihren selbstlosen Dienst an der Bevölkerung in Wegberg geehrt worden. Der stellvertretende Bürgermeister Georg Schmitz bedankte sich bei den Feuerwehrleuten und überreichte Urkunde und Ehrennadel für 25 Jahre aktive Dienstzeit an: Rolf Cleven (Wildenrath), Michael Vieth (Arsbeck), Thorsten Holz (Rath-Anhoven) und Martin Schmitz (Klinkum).