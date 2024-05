Urteil nach tödlichem Messerangriff Angeklagte aus Wegberg zu mehrjähriger Haft verurteilt

Eine unheilvolle mehrjährige Beziehung, geprägt von Alkoholkonsum und Gewalt, ging am Donnerstag vor dem Landgericht Mönchengladbach mit einem Schuldspruch zu Ende. Wegen Totschlags ist eine 45-Jährige aus Wegberg am Donnerstag zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die Frau ihren Lebensgefährten im Dezember 2023 in der gemeinsam bewohnten Wohnung unter Alkoholeinfluss mit einem Messer tötete. Die Kammer geht davon aus, dass es zuvor zu einem Streit zwischen dem Paar gekommen war, dass sich 2017 bei einer Entgiftung kennengelernt hatte.