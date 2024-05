Bestattungen in Wegberg Der Mensch macht den Unterschied

Die Digitalisierung hat längst in nahezu alle Lebensbereiche Einzug gehalten. Egal, ob jung oder alt – Menschen suchen meist als erstes im Internet nach Hilfe und Antworten. Sogar bei einer Bestattung. Davor warnt der Wegberger Bestattet Torsten Heiss allerdings eindringlich. „Im akuten Todesfall ist schnelle und zuverlässige Unterstützung gefragt“, betont er. Mit seinem Bestattungsunternehmen hat sich der 46-Jährige vor acht Jahren einen Kindheitstraum erfüllt. „Ich habe schon als Kind kleine Vögelchen, die gestorben waren, beerdigt“, erinnert er sich. Wichtig sei ihm vor allem eines: „Unser Service ist premium.“ Und er erklärt auch, warum: „Es kommt vor, dass wir, nachdem wir den Angehörigen nachts aus dem Zuhause überführt haben, im darauffolgenden Beratungsgespräch gefragt werden, warum wir nicht so preiswert sind wie irgendein Online-Bestatter“, berichtet Torsten Heiss. „Dann sage ich: Der wichtigste Grund sitzt vor Ihnen. Es ist der Mensch, der nachts für Sie da war und Sie nun ausführlich berät und begleitet.“ Er genauso wie seine Mitarbeiter nehmen sich die Zeit für die trauernden Angehörigen, die sie brauchen, um zu begreifen, was passiert ist. „Wir sind es oft, die den ersten Trost spenden und in aller Ruhe erklären, wie es jetzt weitergeht.“ Dabei informiere der Bestatter nicht nur über alle Bestattungsmöglichkeiten und deren Ausgestaltung. Auf Wunsch und bei Bedarf nimmt er den Angehörigen auch sämtliche Behördengänge ab. „Wir organisieren die gesamte Bestattung inklusive Trauerrede, Beerdigungscafé sowie kirchliche oder weltliche Abschiedsfeier. Wir gestalten gemeinsam mit den Angehörigen die Zeitungsanzeigen und Trauerkarten, die wir in unserem Haus setzen und drucken. Wir waschen und kleiden den verstorbenen Angehörigen an, bahren ihn auf und geben in unseren Räumen die Gelegenheit der würdevollen Verabschiedung.“