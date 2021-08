Kreispolizei warnt in Wegberg : Unbekannte erbeuten Geld per Betrugs-SMS

Unbekannte erbeuten Geld per Betrugs-SMS

Kreispolizei warnt in Wegberg

So sehen die Betrugs-SMS oft aus. Sie werden gerade besonders oft verschickt. Foto: dpa/Wolf von Dewitz

Beeck Die Polizei berichtet von einem Fall aus Beeck. Das Opfer ist eine Jugendliche. Das Phänomen heißt „Smishing“, dabei kamen die Täter zu mehreren hundert Euro.

Mehrere SMS von einer unbekannten Nummer erhielt im Juli eine jugendliche Wegbergerin. Darin stand, dass eine Sprachnachricht eingegangen sei. Um diese abzuhören solle man auf den beigefügten Link klicken, so die Polizei in ihrem Bericht.

Dies tat die Wegbergerin auch und lud so offenbar eine Schadsoftware herunter. Danach bekam ihr Vater eine E-Mail seines Mobilfunkanbieters. darin wurde mitgeteilt, seine SIM Karte sei aufgrund von einer außergewöhnlich hohen Anzahl abgehender SMS gesperrt worden. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Bei einer solchen Masche handelt es sich um das sogenannte „Smishing“, erläutert die Polizei. Über die installierte Schadsoftware verschaffen sich Kriminelle Zugriff auf sensible Daten und nutzen betroffene Geräte, um SMS weiterzuverbreiten.