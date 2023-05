Kriegs-Kinder in Wegberg Ukrainische Flüchtlingskinder besuchen Bauernhof

Der Verein Treff Aktiv Reha Sport organisiert in Kooperation mit der Flüchtlingshilfe Niederkrüchten wöchentlich, montags und freitags, Bewegungsangebote für geflüchtete Kinder. Zudem gibt es für die Schutz suchenden Kinder immer am Mittwoch therapeutisches Reiten im Ponyhof Wegberg auf der Harbecker Straße 68 (15 bis 18 Uhr). Am 20. Mai ist auch ein großes Sportfest in Niederkrüchten geplant, am 9. Juli dann noch das „Lütterbeach-Fest“ am Lindbruch in Alt-Niederkrüchten, zu dem auch alle Flüchtlingskinder und ihre Eltern aus Wegberg eingeladen sind. Weitere Informationen zum Projekt Begegnung und Integration gibt es auch unter www. treff-aktiv.org.