Wegberger Verein St. Martin hilft Ukrainische Familien mit Spaß auf der Eisbahn

Das Datum des Ausflugs wurde bewusst auf den 25. Februar gelegt, da es sich um einen Tag nach dem Jahrestag des russischen Angriffkrieges handelte. In den Pausen sprach die Gruppe über die Sorgen und Ängste. „Viele vermissen Ihre Angehörigen in der Ukraine oder haben Probleme bei den Behördengängen. Hier leisten wir als Verein stetig Hilfestellungen oder begleiten unsere Familien“, so Krah.