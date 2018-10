Wegberg: Uevekovener Ortsschilder falsch bedruckt

Uevekoven Der Austausch von 91 Ortseingangsschildern in Wegberg und seinen 40 Dörfern entwickelt sich zur Posse. Die Uevekovener Schilder sind falsch bedruckt. Auf sechs Schildern in der Innenstadt waren Schriftzüge vertauscht worden.

„Liebe Uevekovener: Nein. Ihr seid kein neuer Ortsteil. Und, nein: Ich weiß im Moment auch nicht, wie das passieren konnte“, teilte Wegbergs Bürgermeister Michael Stock am Wochenende bei Facebook mit. Hintergrund seiner Stellungnahme sind die falsch beschrifteten Ortseingangsschilder im Ortsteil Uevekoven. Dort ist den Schildermachern nämlich ein „n“ reingerutscht, so dass Uevekoven auf den neuen Schildern als „Uevenkoven“ betitelt wird.

Bürgermeister Stock kündigt an, dass die fehlerhaften Schilder zügig korrigiert werden und erklärt, die Stadt Wegberg sei für die falsche Ortsbezeichnung nicht verantwortlich. „Die Schilder sind direkt an den Landesbetrieb Straßen.NRW geliefert und von dort aufgestellt worden“, erklärt er. Es ist nicht der erste Fauxpas: Bereits Anfang September wurden sechs fehlerhafte Schilder in der Wegberger Innenstadt aufgestellt. Dort waren die Schriftzüge „Wegberg“ und Mühlenstadt“ vertauscht worden.