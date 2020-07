Einsatz für Feuerwehr Wegberg : Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Die Feuerwehr Wegberg wurde am Samstag um 0.30 Uhr zu einem Einsatz in Uevekoven gerufen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Wegberg Ein Rauchmelder hat am Samstag, 11. Juli, gegen 0.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Uevekoven Alarm geschlagen und damit Schlimmeres verhindert. Das berichtet Feuerwehrsprecherin Lena Graab.

Durch angebranntes Essen auf dem Herd drang dichter Rauch durch eine Wohnung im ersten Obergeschoss des Wohnhauses. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr konnte eine – trotz des Alarmtons – schlafende Bewohnerin von der Polizei geweckt und aus der Wohnung gerettet werden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigten die Gefahrenquelle und lüfteten die Wohnung. Zu einem offenen Feuer auf dem Herd sei es noch nicht gekommen.