Ortsdurchfahrt Wegberg-Uevekoven gesperrt : 51-Jährige nach Unfall schwer verletzt

Uevekoven Bei einem Verkehrsunfall auf der Erkelenzer Straße im Wegberger Ortsteil Uevekoven wurde eine 51-Jährige Frau aus Wegberg schwer verletzt. Die Polizei ermittelt noch, was zu dem Unfall geführt hat.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau am Montag, 8. Juni, gegen 10.55 Uhr mit ihrem Citroen aus Richtung Wegberg kommend in Richtung Uevekoven unterwegs. Innerhalb der Ortschaft Uevekoven verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit einem Fahrzeug zusammen, das am Fahrbahnrand parkte.