Kreis Heinsberg äußert sich zu PFAS Trinkwasser bedenkenlos nutzbar

PFAS (teilweise auch PFC oder PFT genannt) sind synthetisch hergestellte organische Stoffe, die in der Natur nicht vorkommen und biologisch nicht abbaubar sind. Wegen ihrer wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften finden sie weltweit Anwendung in Produkten wie Löschmitteln, Baustoffen, Kosmetika und Lebensmittelverpackungen. PFAS stehen erst seit wenigen Jahren im Verdacht, krebserregend zu sein. Ursache sind mutmaßlich Feuerlöschschäume, die in der Vergangenheit auf dem Gelände des ehemaligen Militärflughafens eingesetzt wurden und sich seither im Boden und Grundwasser angereichert haben. Aufgrund der schwierigen hydrogeologischen Situation und der geringen Erkenntnislage sind detaillierte Aussagen noch nicht möglich, sodass weitere Proben des Grundwassers bzw. Oberbodens erforderlich sind. Der Kreis befindet sich mit den Fachbehörden des Landes NRW in Austausch, um das Ausmaß der Verunreinigung zu ermitteln sowie Sanierungsmaßnahmen zu planen. Es wird darauf hingewiesen, dass zukünftig mit einschränkenden Maßnahmen im Hinblick auf die Nutzung des ungefilterten Grundwassers, z.B. zu privaten oder landwirtschaftlichen Beregnungszwecken, gerechnet werden muss.