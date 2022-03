Im Alter von 79 Jahren gestorben : Trauer um langjährigen Erkelenzer Redaktionsleiter Folkmar Pietsch

Wegberg Am Montag wäre Folkmar Pietsch 80 Jahre alt geworden. Über Jahrzehnte hat er als Wegbereiter die Lokalredaktion der Rheinischen Post mit aufgebaut. Seine ausgeglichene, unabhängige Berichterstattung zeichnete ihn aus.

Er hätte eine große niederrheinische Beerdigung verdient gehabt – mit Würdigung und Ansprachen. Doch der große Auftritt war nicht sein Ding. So wurde Folkmar Pietsch, über Jahrzehnte markanter Kopf der Rheinischen Post in Erkelenz, im engsten Familienkreis beigesetzt. Vielleicht wäre es ihm sogar ganz recht gewesen, dass die Trauerfeier unter Corona-Bedingungen den üblichen Beschränkungen unterlag. Pietsch, in Bericht und Kommentar ausdrucksstark, nahm sich selbst gern zurück. Er verstand seine Aufgabe als Redakteur darin, Wegbegleiter zu sein, das Geschehen vor Ort zu beobachten und zu beschreiben, nötigenfalls kritisch zu kommentieren.

Der niederrheinischen Heimat war Pietsch eng verbunden. Er kannte sich bestens aus, war mit den Menschen in der Region und ihren spezifischen Vorlieben und Sichtweisen vertraut. Er fand stets Kontakt, wahrte aber zu den Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die notwendige Distanz. So gewann er Respekt und mehrte durch seine unabhängige Art der Berichterstattung das Ansehen der Rheinischen Post. Ihn störte es nicht, ab und an auch Überbringer schlechter Nachrichten zu sein. Lieber war es ihm aber, sich mit den Menschen zu freuen und gern auch mit ihnen zu feiern. Seine Heimatliebe hat er in vielfältigen Beiträgen ausgedrückt. Seine Berichte dokumentieren aber vor allem die wesentlichen Entwicklungen im Erkelenzer Land. Sachkundig hat er den Tagebau Garzweiler thematisiert und dabei die Sorgen der von Umsiedlung bedrohten Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Auch als Pensionär schrieb er – besonders gern über die Heimat in den Niederrheinischen Blättern. Auch im Ruhestand war er als Ratgeber gesucht.