Feuerwehreinsatz in Wegberg Traktor-Gespann brennt bei Rath-Anhoven

Ein Traktor-Gespann ist am Sonntagabend auf einem Feldweg zwischen Rath-Anhoven und Mehlbusch in Brand geraten. Bei dem Brand auf einem Stoppelfeld standen sowohl das Fahrzeug selbst als auch eine Strohpresse in Flammen. Auch ein Teil des Feldes rund um das Gespann brannte. Ob ein Defekt am Fahrzeug für den Brand verantwortlich war oder eine andere Ursache in Frage kommt, dazu machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben.