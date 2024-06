Start am Sonntag Traditionsreiche Marienoktav in Holtum beginnt

Zur feierlichen Eröffnung am kommenden Sonntag wird Weihbischof Karl Borsch erwartet. Eine Pilgermesse mit ihm ist für 8 Uhr angesetzt. Das Hochamt mit musikalischer Beteiligung des Klinkumer Kirchenchors beginnt um 10 Uhr. Ein Höhepunkt für die zahlreichen Teilnehmer wird wieder der Abschluss der Wallfahrtswoche am 7. Juli sein. Domvikar Peter Dückers hat sich sowohl für die Pilgermesse um 8 Uhr als auch für das festliche Hochamt ab 9.30 Uhr mit anschließender Prozession durch Holtum angekündigt. Dabei werden das Allerheiligste sowie das Gnadenbild durch den Ort getragen. Eine weitere Prozession führt ab 11.30 Uhr in den Nachbarort Beeck.