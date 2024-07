Krimilesung in Wegberg Mord auf dem Friedhof

Seit vielen Jahren organisiert der Wegberger Bestatter Torsten Heiss im Rahmen seines bekannten Kulturprogramms in Wegberg die Sommernachts-Krimilesung auf dem alten Friedhof an der Bahnhofstraße. Dieses Jahr findet das beliebte Event am Donnerstag, 4. Juli, statt. Ab 20 Uhr werden die Besucher bei einbrechender Dunkelheit mit spannenden Geschichten unterhalten und in die literarische Welt entführt. Es lesen traditionell Kurt Lehmkuhl und René Wagner sowie die jährlichen Überraschungsgäste. Die Gäste dürfen sich wie immer außer einer Sitzgelegenheit auch ein Picknick mitbringen, um den Abend in lockerer Atmosphäre zu verbringen. Der Teilnahmebeitrag von 15 Euro geht als Spende an das Hospiz der Hermann-Josef-Stiftung in Erkelenz. Eine Anmeldung ist zwecks Planung erbeten und kann bei Torsten Heiss Bestattungen unter 02434 8090699 oder per E-Mail an kontakt@heissbestattungen.de erfolgen. Auch spontane Besucher sind willkommen.