Bauvorhaben in Beeck Auch Wegberg soll Tiny Houses bekommen

In Hückelhoven sollen sie kommen, in Erkelenz womöglich auch, jetzt zieht Wegberg ebenfalls nach. Der Kreis Heinsberg wird in Zukunft seine ersten Tiny-House-Siedlungen bekommen. Im Bauausschuss der Stadt Wegberg beschloss man in dieser Woche, an ersten Planungen für eine neue Siedlung festzuhalten und betonte weithin die Notwendigkeit für diese alternative Form des Wohnraums.