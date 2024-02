Automatenkiosk in Wegberg Snacks, Getränke und Vapes rund um die Uhr

Wer mitten in der Nacht plötzlich Hunger auf einen Schokoriegel und Durst auf eine eiskalte Cola verspürt, war in Wegberg bisher aufgeschmissen, denn die nächste 24-Stunden-Tankstelle ist auch nicht immer um die Ecke. Seit Anfang des Jahres gibt es zumindest für Menschen, die in der Innenstadt wohnen oder dort unterwegs sind, eine Alternative: In der Passage „Alt Berk“ und ganz in der Nähe der Fußgängerzone hat Tim Netzer einen begehbaren Automatenkiosk eingerichtet, der 24 Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche geöffnet ist.