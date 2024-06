Naturschutz in Wegberg Tiere der Feldflur brauchen ein Zuhause

Gerade in einer ländlich geprägten Region wie Wegberg fällt es wohl nicht nur den Spaziergängern auf: Früher gab es auf den schmalen Streifen zwischen den Feldern oder direkt am Wegesrand nicht nur eine reichhaltige Vegetation. „Ackerrandstreifen waren früher Lebensräume für die heimische Tierwelt, doch das nimmt in Zeiten technisierter Landwirtschaft immer mehr ab“, weiß Gisela Stotzka. Sie engagiert sich im Nabu, wurde bereits zweimal zur Vorsitzenden gewählt und ist derzeit im Beirat aktiv. Eines ihrer Schwerpunktthemen: Ackerrandstreifen. Diese sind zunächst einmal von den Blühstreifen abzugrenzen, wie sie erklärt. Die sogenannten extensiven Ackerrandstreifen werden vorwiegend zum Schutz von Ackerwildkräutern an den Rändern von Äckern angelegt. „Wir haben 319 Arten von Wildkräutern. 111 sind bereits stark gefährdet oder sogar schon ausgestorben“, macht Stotzka die Bedeutung von Schutzmaßnahmen deutlich. Das wichtigste Merkmal von Ackerrandstreifen ist der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel. Oft werden sie mit verringerter Saatstärke oder weitem Reihenabstand kombiniert, sodass für viele Insekten und Vogelarten wichtiger Lebensraum entsteht.