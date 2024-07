Was für ein Chaos Theaterverein Schalmbühne Harbeck bringt Verwechslungskomödie auf die Bühne

Es ist wieder so weit: Der Theaterverein Schwalmbühne plant die nächsten Aufführungen. Der Inhalt dieser Verwechslungskomödie in vier Akten ist chaotisch und verspricht, die Lachmuskeln ordentlich zu strapazieren. Der Inhalt geht wie folgt: Es ist ein Service der Schellfisch-Sternschnuppen-Airlines GmbH AG und Co. KG, dass sie die Fluggäste auf dem Airport Sturzflug zusammenführt, die sich aufgrund geschäftlicher, privater, oder sonstiger Verabredungen treffen wollen. Es handelt sich dabei um Kunden, die sich nur von Telefonaten oder einem Schriftwechsel her kennen. Per Computer wird das Eintreffen und das Abholen dieser Fluggäste mit ihren Geschäftspartnern oder dergleichen minutengenau programmiert und dann ausgeführt. Aber wehe, wenn die Daten durcheinandergeraten und sich die Falschen treffen.