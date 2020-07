Dank Mitteln aus Förderprogramm : Neuer Glanz beim Tennisclub Arsbeck

Arsbeck Mithilfe des Förderprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ schaffte sich der TC Arsbeck für seine Plätze eine Bewässerungsanlage und eine Terrassenüberdachung an. Eine Boulebahn entsteht derzeit in Eigenregie.

Die Arsbecker meldeten jetzt als Erste Vollzug. Weil in der Corona-Krise ab Mitte Mai wieder Tennis gespielt werden durfte, haben sie schon die ersten Medenspiele mit den erneuerten Plätzen absolviert. Wenn große Hitze und Trockenheit herrscht, müssen sie nicht mehr den Schlauch auspacken, um den Sand zu wässern. Jetzt fahren an jedem Platz zeitgesteuert Bewässerungsdüsen aus dem Boden und sorgen, wenn nötig, Tag und Nacht für den optimalen Feuchtigkeitsgrad. „Unsere Mitglieder und auch die Spieler der Gastmannschaften waren begeistert. Der Zustand der Plätze ist so gut wie noch nie“, sagt TC-Vorsitzender Lothar Mehrens.

Aktion in Lobberich : Ortsgeschichte in Bildern macht Stromkästen schöner

Ein besseres Miteinander ist aus Mehrens Sicht auch ein wichtiges Mosaiksteinchen, um die Attraktivität des Vereins insgesamt zu steigern und sich so interessant für neue Mitglieder zu machen. Und die könnte der TC GW Arsbeck sehr gut gebrauchen. Denn bei aktuell rund 90 Mitgliedern, von denen die große Mehrheit 40 Jahre und älter ist, hat der Klub schon deutlich bessere Zeiten erlebt. „In der Gegend ist viel gebaut worden. Potenzial an neuen Spielern sollte also da sein“, sagt Mehrens. Erwachsene müssen in den ersten beiden Jahren übrigens nur einen Jahresbeitrag zahlen.