Jugendzentrum St. Martin in Wegberg lädt ein : Tage des Gesellschaftsspiels

Im Jugendzentrum St. Martin in Wegberg geht es am kommenden Wochenende um die Tage des Gesellschaftsspiels. Foto: Katho

Wegberg Die Wegberger Spielebande lädt am 10. und 11. September ins Jugendzentrum St. Martin, Rathausplatz, ein. Das Motto lautet „Stadt-Land-Spielt!“.

(RP) Nach zwei Coronajahren geht „Stadt-Land-Spielt!“ am Wochenende 10. und 11. September an den Start. Obwohl es in den beiden zurückliegenden Jahren weniger Veranstaltungsorte gab, scheint das Spielefieber ungebrochen. Über 180 Austragungsorte in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und im deutschsprachigen Belgien stehen für Besucher bereit. Auch Polen wird diese Veranstaltung mit eigenen Mitteln im Sinne von Stadt-Land-Spielt! begleiten.