Stadt, Land, Spielt! Ein Tag im Zeichen des Gesellschaftsspiels

Im September kann im Rahmen der elften Tage des Gesellschaftsspiels wieder an vielen Orten gespielt werden. „Stadt-Land-Spielt!“ findet dieses Jahr an über 233 Standorten am Wochenende des 16. und 17. September statt. Spielbegeisterte, Familien und Kinder sitzen dann gemeinsam am Tisch mit einem Brettspiel.