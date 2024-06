Ungewöhnliches Jubiläum gefeiert Wie der SV Merbeck den Sprung in die Zukunft schaffen will

Mut und Entschlossenheit haben sich beim SV Merbeck ausgezahlt. Inzwischen gehören wieder 120 Kinder der Fußballabteilung an, die in der nächsten Saison bei den D-Junioren am Meisterschaftsbetrieb teilnimmt. Von den Bambinis bis zur F-Jugend werden Kinder spielerisch an den Fußball herangeführt. „Wir wollen sie zum Teil unserer großen SV-Familie machen.“ Auch gibt es inzwischen eine Tanzgarde mit 28 Mädchen und wurde eine Walk- und Laufgemeinschaft für Erwachsene gegründet. Zudem wurde ein Familienbeitrag eingeführt, der es allen Familienmitgliedern ermöglicht, beim SV Merbeck in den verschiedenen Abteilungen mitzumachen.