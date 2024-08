Von Uefa gefördert SV Helpenstein errichtet Photovoltaikanlage

Die Zusage kam schnell, bereits im März, und schon im Mai gingen die 48 Solarpaneele, die auf dem Butterfly-Dach der Zuschauertribüne errichtet wurden, an den Strom. Ausführendes Unternehmen war Clean Energy aus Mönchengladbach. „Obwohl wir die Flutlichtanlage bereits auf LED-Leuchtmittel umgerüstet haben, ist das immer noch der größte Stromverbrauch auf unserer Sportanlage“, erklärt Derichs. Diese wird freilich noch immer nicht über den Solarstrom betrieben, wohl aber alles andere. Durch die besondere Dachform und die beschattungsfreie Lage der Tribüne ist die Anlage sehr effektiv. Werner Derichs rechnet mit einer Emissionseinsparung von 9080 Kilogramm CO 2 pro Jahr. „Die PV-Anlage mit ihrer klimaschützenden Wirkung leistet einen wichtigen Beitrag zur Verringerung von CO 2 -Emissionen und unterstreicht unser Bestreben nach einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Ausrichtung des Vereins“, schrieb Werner Derichs in dem Anschreiben an die Uefa.